Мудрик установил новый личный рекорд скорости в матче против Ливерпуля
Неудержимый
Getty Images/Global Images Ukraine
Дебют вингера "Челси" Михаила Мудрика за лондонский клуб оказался поразительно эффективным.
22-летний украинец провел на поле всего 35 минут в матче 21-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (0:0), но успел поразить всех своей уверенностью и скоростью. Что касается последнего, то по словам персонального тренера футболиста Дмитрий Чаповского - Михаил показал скорость 37,0 км в час.
Интересно, что чуть медленнее в этом сезоне вингер бегал за "Шахтер". В поединке группового этапа Лиги чемпионов против "Селтика" (1:1) ему удалось развить скорость в 36,6 км в час - это является действующим рекордом донецкого клуба.
В следующем матче "Челси" на своем стадионе сыграет против "Фулхэма". Встреча состоится 3 февраля.
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