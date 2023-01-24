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Мудрик установил новый личный рекорд скорости в матче против Ливерпуля

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Мудрик установил новый личный рекорд скорости в матче против Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Дебют вингера "Челси" Михаила Мудрика за лондонский клуб оказался поразительно эффективным.

22-летний украинец провел на поле всего 35 минут в матче 21-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (0:0), но успел поразить всех своей уверенностью и скоростью. Что касается последнего, то по словам персонального тренера футболиста Дмитрий Чаповского - Михаил показал скорость 37,0 км в час.

Интересно, что чуть медленнее в этом сезоне вингер бегал за "Шахтер". В поединке группового этапа Лиги чемпионов против "Селтика" (1:1) ему удалось развить скорость в 36,6 км в час - это является действующим рекордом донецкого клуба.

В следующем матче "Челси" на своем стадионе сыграет против "Фулхэма". Встреча состоится 3 февраля.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (2)
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K-Spirit (Киев)
24.01.2023 в 11:29
....то по словам персонального тренера футболиста Дмитрий Чаповского - Михаил показал скорость 37,0 км в час. А кроме слов доказательства есть? Это 9,73 м/сек. Мировой рекорд Усэйна Болта - 9,58 м/с еще в 2009 году.
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romajan (Киев)
24.01.2023 в 10:59
як для футболіста то непогана швидкість
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