Мудрик установил новый личный рекорд скорости в матче против Ливерпуля

Дебют вингера "Челси" Михаила Мудрика за лондонский клуб оказался поразительно эффективным.

22-летний украинец провел на поле всего 35 минут в матче 21-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (0:0), но успел поразить всех своей уверенностью и скоростью. Что касается последнего, то по словам персонального тренера футболиста Дмитрий Чаповского - Михаил показал скорость 37,0 км в час.

Интересно, что чуть медленнее в этом сезоне вингер бегал за "Шахтер". В поединке группового этапа Лиги чемпионов против "Селтика" (1:1) ему удалось развить скорость в 36,6 км в час - это является действующим рекордом донецкого клуба.

В следующем матче "Челси" на своем стадионе сыграет против "Фулхэма". Встреча состоится 3 февраля.