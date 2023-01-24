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Эдуард Соболь провел первую тренировку в Страсбуре

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Эдуард Соболь провел первую тренировку в Страсбуре

Фото - ФК Страсбур / автор невідомий

UA-Футбол
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Украинский защитник Эдуард Соболь провел свою первую тренировку в "Страсбуре". Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Отметим, что Соболь перешел к представителю Лиги 1 из бельгийского "Брюгге", где в последнее время потерял место в основе. Дебютировать за "Страсбур" украинец может в воскресенье, 29-го января, в календарном матче Лиги 1 против "Тулузы".

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В статье: Эдуард Соболь Страсбур
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