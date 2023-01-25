Павелко: Трансфер Мудрика состоялся только благодаря тому, что мы начали чемпионат
Глава УАФ считает, что в этом есть его заслуга
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В.Раснер
Президент УАФ Андрей Павелко считает, что решение о возобновлении чемпионата Украины посодействовало трансферу Михаила Мудрика из "Шахтера" в "Челси",
– Трансфер Мудрика, я уверен, состоялся только благодаря тому, что мы начали чемпионат.
– Из-за того, что мы играем в Украине, "Шахтер" и потерял 50 миллионов евро. Если бы мы играли за границей, то клуб заставил бы всех футболистов приехать.
– Пожалуй, да, – рассказал глава ассоциации на пресс-конференции.
Напомним, "Шахтер" продал Мудрика в "Челси" за рекордную для Украины сумму - 70 млн евро и еще 30 млн в виде бонусов.
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