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Павелко: Трансфер Мудрика состоялся только благодаря тому, что мы начали чемпионат

Наши за границей
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Глава УАФ считает, что в этом есть его заслуга

Павелко: Трансфер Мудрика состоялся только благодаря тому, что мы начали чемпионат

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В.Раснер

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко считает, что решение о возобновлении чемпионата Украины посодействовало трансферу Михаила Мудрика из "Шахтера" в "Челси",

– Трансфер Мудрика, я уверен, состоялся только благодаря тому, что мы начали чемпионат.

– Из-за того, что мы играем в Украине, "Шахтер" и потерял 50 миллионов евро. Если бы мы играли за границей, то клуб заставил бы всех футболистов приехать.

– Пожалуй, да, – рассказал глава ассоциации на пресс-конференции.

Напомним, "Шахтер" продал Мудрика в "Челси" за рекордную для Украины сумму - 70 млн евро и еще 30 млн в виде бонусов.

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В статье: Андрей Павелко Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик УАФ
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Источник:
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