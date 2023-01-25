  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Двое украинцев перешли в клуб из чемпионата Болгарии
В тренде

Двое украинцев перешли в клуб из чемпионата Болгарии

Наши за границей
(1 голосов)

Футболисты будут играть в Европе

Двое украинцев перешли в клуб из чемпионата Болгарии

фото - ФК Рух

Новина українською

Нападающий Даниил Кондраков и вингер Дмитрий Семенив стали игроками болгарского клуба "Пирин". Об этом сообщает официальный сайт команды.

Сроки действий контрактов не разглашаются. Известно, что украинцы присоединились к новой команде на правах свободного агента.

Последним клубом Кондракова была литовская "Судува", где он в 16 матчах забил 4 гола и выполнил 1 результативную передачу. Ранее форвард также выступал за "Рух" и "Зирку".

Семенив последние полгода находился без работы, а этого выступал за "Львов". В общей сложности он провел 29 поединков и отметился одним голом. В карьере вингера также был латвийский "Лиепай" и "Горняк-Спорт".

"Пирин" занимает 14-е место в чемпионате Болгарии.

По теме
yellow-arrow
Экс-форвард Динамо Кулач официально перебрался в новый клуб
yellow-arrow
Павелко: Трансфер Мудрика состоялся только благодаря тому, что мы начали чемпионат
yellow-arrow
Нойок в Украину не вернется
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даниил Кондраков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде