Двое украинцев перешли в клуб из чемпионата Болгарии

Нападающий Даниил Кондраков и вингер Дмитрий Семенив стали игроками болгарского клуба "Пирин". Об этом сообщает официальный сайт команды.

Сроки действий контрактов не разглашаются. Известно, что украинцы присоединились к новой команде на правах свободного агента.

Последним клубом Кондракова была литовская "Судува", где он в 16 матчах забил 4 гола и выполнил 1 результативную передачу. Ранее форвард также выступал за "Рух" и "Зирку".

Семенив последние полгода находился без работы, а этого выступал за "Львов". В общей сложности он провел 29 поединков и отметился одним голом. В карьере вингера также был латвийский "Лиепай" и "Горняк-Спорт".

"Пирин" занимает 14-е место в чемпионате Болгарии.