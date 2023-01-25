Экс-форвард Динамо Кулач официально перебрался в новый клуб
Владислав попробует свои силы за рубежом
Фото: fc.zire
Накануне киевское "Динамо" официально попрощалось с Владиславом Кулачем. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Теперь же стал известен следующий клуб украинца.
29-летний Кулач стал игроком "Зиры" из Азербайджана, сообщает пресс-служба клуба. Украинский форвард подписал контракт сроком на 1,5 года.
Владислав защищал цвета "Динамо" с лета 2021 года после того как стал лучшим бомбардиром сезона в УПЛ. Впрочем, из-за травм он провел за "бело-синих" немного матчей - всего 7 игр в УПЛ, в которых он отметился одним забитым мячом.
Заметим, Кулач - воспитанник "Шахтера", но за первую команду горняков не сыграл ни одного матча. Он играл в аренде за "Ильичевец", запорожский "Металлург", каменскую "Сталь", "Зарю", "Александрию", также дважды ездил за границу - в Турцию и Венгрию, где однако раскрыться не смог. Лучше всего у него получалось в составе именно "Ворсклы", за которую он забил 27 голов в матчах УПЛ.
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