"У меня не было сомнений". Лебеденко оценил свой переход в Депортиво
Украинский защитник рад оказаться в этом испанском клубе
Фото: twitter.com/RCDeportivo
Украинский защитник Орест Лебеденко прокомментировал свой переход из "Луго" в "Депортиво".
"С тех пор, как я переехал в Испанию, я искал лучший клуб, за который я мог бы играть, и я его нашел. Я очень этому рад.
Переговоры были очень простыми. Летом истекал мой контракт с "Луго", ко мне позвонили из "Депортиво" и спросили, не хочу ли я перейти. У меня не было сомнений. Мы все знаем, какие у клуба цели и где он должен быть. Отдам всего себя, чтобы побеждать в каждом матче", - сказал Лебеденко.
Напомним, 24-летний футболист заключил контракт с испанским клубом до лета 2025 года.
Популярное сейчас
- Артета о Зинченко: Он игрок, который даёт нам всё, что мы хотим на этой позиции
- Новый Холанд: Барселона готовит 40 миллионов евро за 19-летнего нападающего Аталанты
- При обстреле Херсона Россия попала в судно под турецким флагом, стоящее в порту. Вспыхнул пожар
- Мудрик установил новый личный рекорд скорости в матче против Ливерпуля
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов