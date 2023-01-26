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"У меня не было сомнений". Лебеденко оценил свой переход в Депортиво

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Украинский защитник рад оказаться в этом испанском клубе

"У меня не было сомнений". Лебеденко оценил свой переход в Депортиво

Фото: twitter.com/RCDeportivo

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Украинский защитник Орест Лебеденко прокомментировал свой переход из "Луго" в "Депортиво".

"С тех пор, как я переехал в Испанию, я искал лучший клуб, за который я мог бы играть, и я его нашел. Я очень этому рад.

Переговоры были очень простыми. Летом истекал мой контракт с "Луго", ко мне позвонили из "Депортиво" и спросили, не хочу ли я перейти. У меня не было сомнений. Мы все знаем, какие у клуба цели и где он должен быть. Отдам всего себя, чтобы побеждать в каждом матче", - сказал Лебеденко.

Напомним, 24-летний футболист заключил контракт с испанским клубом до лета 2025 года.

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В статье: Депортиво Депортиво (Ла-Корунья) Орест Лебеденко
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Источник:
AS

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