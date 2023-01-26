"У меня не было сомнений". Лебеденко оценил свой переход в Депортиво

Украинский защитник Орест Лебеденко прокомментировал свой переход из "Луго" в "Депортиво".

"С тех пор, как я переехал в Испанию, я искал лучший клуб, за который я мог бы играть, и я его нашел. Я очень этому рад.

Переговоры были очень простыми. Летом истекал мой контракт с "Луго", ко мне позвонили из "Депортиво" и спросили, не хочу ли я перейти. У меня не было сомнений. Мы все знаем, какие у клуба цели и где он должен быть. Отдам всего себя, чтобы побеждать в каждом матче", - сказал Лебеденко.