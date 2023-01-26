Снова на скамье запасных. Лунин не получит шанса в матче Кубка Испании

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин останется на скамейке запасных в матче 1/4 финала Кубка Испании против "Атлетико".

По информации AS, главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти дал понять, что место в воротах "королевского клуба" займет основной кипер Тибо Куртуа.

Отметим, что ранее 23-летний украинец получал большую часть игровой практики именно в матчах Кубка Испании. В текущем сезоне Лунин принял участие в 7 матчах за "Реал" во всех турнирах, в которых пропустил четыре мяча и трижды отстоял на ноль.

Напомним, что матч "Реал" – "Атлетико" Мадрид состоится сегодня, 26 января, и начнется в 22:00.