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Снова на скамье запасных. Лунин не получит шанса в матче Кубка Испании

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Украинский голкипер не выйдет на поле

Снова на скамье запасных. Лунин не получит шанса в матче Кубка Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин останется на скамейке запасных в матче 1/4 финала Кубка Испании против "Атлетико".

По информации AS, главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти дал понять, что место в воротах "королевского клуба" займет основной кипер Тибо Куртуа.

Отметим, что ранее 23-летний украинец получал большую часть игровой практики именно в матчах Кубка Испании. В текущем сезоне Лунин принял участие в 7 матчах за "Реал" во всех турнирах, в которых пропустил четыре мяча и трижды отстоял на ноль.

Напомним, что матч "Реал" – "Атлетико" Мадрид состоится сегодня, 26 января, и начнется в 22:00.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
AS

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