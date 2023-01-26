СМИ: Лунин может покинуть Реал летом из-за недоверия Анчелотти
Андрей хочет получать больше игрового времени
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин летом все-таки может покинуть испанскую команду. Такое решение связано с недоверием к игроку со стороны главного тренера, утверждает Relevo.
Особенно Лунина удивило то, что Карло Анчелотти оставил его вне стартового состава на матч 1/8 финала Кубка Испании против "Вильярреала" (3:2). Андрей думал, что будет точно играть. Сообщается, что летом украинец рассмотрит вариант со сменой клубной прописки, если наставником останется Анчелотти.
Глава скаутского отдела "Реала" Юни Калафат в случае ухода Лунина найдет другого дублера для бельгийца Тибо Куртуа.
В текущем сезоне 23-летний кипер провел 7 матчей за "сливочных" во всех турнирах и пропустил четыре мяча. Его контракт с испанским клубом действителен до лета 2024 года. О переходе Лунина в это трансферное окно речь не идет.
Ранее сообщалось, что Лунин останется на скамейке запасных на сегодняшний матч против "Атлетико" в Кубке Испании.
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