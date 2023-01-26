Украинец сменил команду во втором дивизионе чемпионата Турции

Украинский полузащитник Дмитрий Гречишкин сменил команду во втором дивизионе чемпионата Турции (аналог нашей Первой лиги). Из "Генчлербирлиги" футболист перебрался в "Сакарьяспор".

Контракт заключен на полтора года.

✍???? Son olarak Gençlerbirliği forması giyen Dmytro Grechyshkin ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık.



Hoş geldin Dmytro Grechyshkin!



???????? https://t.co/SvVD65N1ex#AnadoluGüneşi pic.twitter.com/MAg5uP1MLc — Sakaryaspor (@Sakaryaspor) January 26, 2023

В этом сезоне за "Генчлербирлиги" Дмитрий Гречишкин провел семнадцать матчей, голов не забивал.