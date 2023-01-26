Украинец сменил команду во втором дивизионе чемпионата Турции
Из Генчлербирлиги перебрался в Сакарьяспор
Фото: facebook.com/genclerbirligisk
Украинский полузащитник Дмитрий Гречишкин сменил команду во втором дивизионе чемпионата Турции (аналог нашей Первой лиги). Из "Генчлербирлиги" футболист перебрался в "Сакарьяспор".
Контракт заключен на полтора года.
✍???? Son olarak Gençlerbirliği forması giyen Dmytro Grechyshkin ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık.— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) January 26, 2023
Hoş geldin Dmytro Grechyshkin!
???????? https://t.co/SvVD65N1ex#AnadoluGüneşi pic.twitter.com/MAg5uP1MLc
В этом сезоне за "Генчлербирлиги" Дмитрий Гречишкин провел семнадцать матчей, голов не забивал.
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