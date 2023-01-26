  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинец сменил команду во втором дивизионе чемпионата Турции
В тренде

Украинец сменил команду во втором дивизионе чемпионата Турции

Наши за границей
(2 голосов)

Из Генчлербирлиги перебрался в Сакарьяспор

Украинец сменил команду во втором дивизионе чемпионата Турции

Фото: facebook.com/genclerbirligisk

UA-Футбол
Новина українською

Украинский полузащитник Дмитрий Гречишкин сменил команду во втором дивизионе чемпионата Турции (аналог нашей Первой лиги). Из "Генчлербирлиги" футболист перебрался в "Сакарьяспор".

Контракт заключен на полтора года.

В этом сезоне за "Генчлербирлиги" Дмитрий Гречишкин провел семнадцать матчей, голов не забивал.

По теме
yellow-arrow
Фердинанд: Мудрик еще даже не в форме - представьте, что будет, когда он будет полностью готов
yellow-arrow
Райт: Мудрик пошел в Челси за деньгами
yellow-arrow
СМИ: Лунин может покинуть Реал летом из-за недоверия Анчелотти
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Гречишкин
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде