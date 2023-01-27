Лунин уйдет из Реала зимой: источник назвал следующий клуб украинца
Он уже играл в этой команде
Фото: Getty Images
Накануне сообщалось, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин недоволен отсутствием игровой практики в мадридской команде и намерен сменить клуба. По данным журналиста Начо Гонсалеса, 23-летний украинец может покинуть "сливочных" уже в январе.
Как сообщает источник, голкипер сборной Украины близок к возвращению в "Овьедо", за который он уже играл ранее. Отмечается, что "Реал" на протяжении всего периода будет выплачивать Лунину 90% его зарплаты, а летом предоставит ему статус свободного агента, несмотря на то, что его контракт с королевским клубом заканчивается летом 2024 года.
Ключевую роль в решении Лунина сыграла его жена Анастасия, так как ей очень понравился город. Кипер выступал за "Овьедо" во второй половине сезона 2019/20. Тогда за клуб он сыграл 20 матчей.
"Овьедо" занимет 14-е место в турнирной таблице Сегунды, набрав 31 бал в 24 матчах.
???? Andriy Lunin apunto de cerrar su fichaje por el Real Oviedo— Nacho González ????️ (@naachoogl) January 26, 2023
???? Cedido hasta final de temporada, en junio el Madrid lo dejará salir gratis debido a la insistencia del ucraniano
❗ La mujer del guardameta ha sido clave, le encanta Oviedo y ha presionado en todo instante #DCA pic.twitter.com/qXFNi3CTNv
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