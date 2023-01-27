Лунин уйдет из Реала зимой: источник назвал следующий клуб украинца

Накануне сообщалось, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин недоволен отсутствием игровой практики в мадридской команде и намерен сменить клуба. По данным журналиста Начо Гонсалеса, 23-летний украинец может покинуть "сливочных" уже в январе.

Как сообщает источник, голкипер сборной Украины близок к возвращению в "Овьедо", за который он уже играл ранее. Отмечается, что "Реал" на протяжении всего периода будет выплачивать Лунину 90% его зарплаты, а летом предоставит ему статус свободного агента, несмотря на то, что его контракт с королевским клубом заканчивается летом 2024 года.

Ключевую роль в решении Лунина сыграла его жена Анастасия, так как ей очень понравился город. Кипер выступал за "Овьедо" во второй половине сезона 2019/20. Тогда за клуб он сыграл 20 матчей.

"Овьедо" занимет 14-е место в турнирной таблице Сегунды, набрав 31 бал в 24 матчах.