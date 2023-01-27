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Лунин уйдет из Реала зимой: источник назвал следующий клуб украинца

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(1 голосов)

Он уже играл в этой команде

Лунин уйдет из Реала зимой: источник назвал следующий клуб украинца

Фото: Getty Images

Новина українською

Накануне сообщалось, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин недоволен отсутствием игровой практики в мадридской команде и намерен сменить клуба. По данным журналиста Начо Гонсалеса, 23-летний украинец может покинуть "сливочных" уже в январе.

Как сообщает источник, голкипер сборной Украины близок к возвращению в "Овьедо", за который он уже играл ранее. Отмечается, что "Реал" на протяжении всего периода будет выплачивать Лунину 90% его зарплаты, а летом предоставит ему статус свободного агента, несмотря на то, что его контракт с королевским клубом заканчивается летом 2024 года.

Ключевую роль в решении Лунина сыграла его жена Анастасия, так как ей очень понравился город. Кипер выступал за "Овьедо" во второй половине сезона 2019/20. Тогда за клуб он сыграл 20 матчей.

"Овьедо" занимет 14-е место в турнирной таблице Сегунды, набрав 31 бал в 24 матчах.

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В статье: Реал (Мадрид) Овьедо (Испания) Андрей Лунин
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Комментарии (6)
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Джим Слэйд (Харьков)
27.01.2023 в 12:31
То есть, он отказал Аяксу чтобы бороться за выживание в Сегунде.
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kalan-86 (Анкара)
27.01.2023 в 12:17
Просидіти чотири роки на банці в Реалі щоб потім у 23 роки піти у середняк Сегунди це ж треба таке…
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Будєм разбіратся (Київ)
27.01.2023 в 12:15
Каблук!
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Весела Дача (Кривий Ріг)
27.01.2023 в 11:22
Зато с основой Реала тренировался - чемпион!
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avatar
Spokoyno (Київ)
27.01.2023 в 11:20
На превеликий жаль про ГРАВЦЯ Луніна інформації НЕМА, тому доводиться розповідати про "домашні" справи Андрія. Подавав надії, а прорахувався... Так добре заробив, але футбольна кар'єра під питанням. Без доброї ігрової практики важко додавати майстерності, а от втратити її легко.
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+1
0
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Campeón
27.01.2023 в 12:01
та хоча б досвіду набрався тренуючись з великими гравцями в Реалі. Представляю, що з нього було би в барсі лиш згадати, що там зробили з Чигринським, що він після повернення в кротонору став в волейбол грати
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