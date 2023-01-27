Кулач объяснил причину своего ухода из Динамо

На этой неделе нападающий Владислав Кулач покинул "Динамо" и перешел в азербайджанскую "Зиру". Украинский форвард в интервью Футбол Time рассказал о причинах расставания с клубом.

"Я решил покинуть "Динамо", потому что не играл полтора года и это очень тяжело. У меня появилось предложение, я обдумал и согласился. Я рад, что познакомился с ребятами, командой, но в футбольном плане было не очень хорошо.

Травмы были, это действительно так, я это не скрываю. Все это знают. Но я не чувствовал поддержку, однако чувствовал отношение от тренера, из-за которого понял, что я не смогу там играть", - признался Кулач.

Напомним, Владислав выступал за "Динамо" с лета 2021. Из-за травм он наиграл только семь матчей, в которых он отметился одним забитым мячом. Его контракт с новым клубом рассчитан до лета 2024 года.