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Ярмоленко оформил первый дубль за Аль-Айн - ВИДЕО

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Украинец адаптировался в ОАЭ

Ярмоленко оформил первый дубль за Аль-Айн - ВИДЕО

Фото: alainclub.ae

Новина українською

"Аль-Айн" в рамках 14-го тура чемпионата ОАЭ принимает "Аджман". Команда Сергея Реброва довольно быстро открыла счет в игре - на 4-й минуте отличился Лаба Коджо Фо До.

Позже слово было за украинским вингером Андреем Ярмоленко. Не прошло и несколько минут, как наш соотечественник забил второй мяч и оформил дубль, который стал для него первым в составе команды. На перерыв команды ушли со счетом 3:0 в пользу "Аль-Айна".

Напомним, этот забитый мяч стал 7-м для 33-летнего украинца в футболке клуба из ОАЭ.

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В статье: Андрей Ярмоленко Аль-Айн (ОАЭ)
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