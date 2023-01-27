Волошин подписал новый 5-летний контракт с Динамо
Новое соглашение 19-летнего игрока с киевским клубом
fcdynamo.com
19-летний полузащитник "
Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года.
Напомним, что в первой части сезона Назар на правах аренды выступал за криворожский "Кривбасс", за который провел 13 матчей и забил 4 мяча.
Кроме того, Назар также признан игроком месяца в сентябре и ноябре прошлого года среди футболистов U19 по версии национальной футбольной премии "Золотой талант", которая опросил более 100 футбольных экспертов.
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Источник:ФК Динамо
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