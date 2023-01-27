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Волошин подписал новый 5-летний контракт с Динамо

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Новое соглашение 19-летнего игрока с киевским клубом

Волошин подписал новый 5-летний контракт с Динамо

fcdynamo.com

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19-летний полузащитник "Динамо" Назар Волошин подписал новый контракт с киевским клубом.

Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года.

Напомним, что в первой части сезона Назар на правах аренды выступал за криворожский "Кривбасс", за который провел 13 матчей и забил 4 мяча.

Кроме того, Назар также признан игроком месяца в сентябре и ноябре прошлого года среди футболистов U19 по версии национальной футбольной премии "Золотой талант", которая опросил более 100 футбольных экспертов.

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В статье: Динамо (Киев) Назар Волошин
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Источник:
ФК Динамо

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