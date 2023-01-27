Волошин подписал новый 5-летний контракт с Динамо

19-летний полузащитник " Динамо " Назар Волошин подписал новый контракт с киевским клубом.

Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года.

Напомним, что в первой части сезона Назар на правах аренды выступал за криворожский "Кривбасс", за который провел 13 матчей и забил 4 мяча.

Кроме того, Назар также признан игроком месяца в сентябре и ноябре прошлого года среди футболистов U19 по версии национальной футбольной премии "Золотой талант", которая опросил более 100 футбольных экспертов.