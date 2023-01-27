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Виктор Коваленко впервые за три месяца выйдет в основе Специи на матч Серии А

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Против Болоньи

Виктор Коваленко впервые за три месяца выйдет в основе Специи на матч Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках двадцатого тура Серии А "Специя" в гостях сыграет против "Болоньи". Стал известен состав команды на этот матч. В основе нашлось место для украинца Виктора Коваленко.

Примечательно, что он впервые за три с половиной месяца сыграет за "Специю" со стартовых минут в матче чемпионата Италии. В последний раз он выходил в основе девятого октября 2020-го года против "Монцы".

Также уже в январе текущего года Коваленко выходил на матч Кубка Италии против "Аталанты". Всего в нынешней кампании он отыграл десять поединков во всех турнирах.

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В статье: Виктор Коваленко Специя
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