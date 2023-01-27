Виктор Коваленко впервые за три месяца выйдет в основе Специи на матч Серии А

В рамках двадцатого тура Серии А "Специя" в гостях сыграет против "Болоньи". Стал известен состав команды на этот матч. В основе нашлось место для украинца Виктора Коваленко.

???? STARTING XI



Le undici Aquile scelte da mister Gotti per #BolognaSpezia pic.twitter.com/oWVr6IT2Ke — Spezia Calcio (@acspezia) January 27, 2023

Примечательно, что он впервые за три с половиной месяца сыграет за "Специю" со стартовых минут в матче чемпионата Италии. В последний раз он выходил в основе девятого октября 2020-го года против "Монцы".

Также уже в январе текущего года Коваленко выходил на матч Кубка Италии против "Аталанты". Всего в нынешней кампании он отыграл десять поединков во всех турнирах.