Виктор Коваленко впервые за три месяца выйдет в основе Специи на матч Серии А
Против Болоньи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках двадцатого тура Серии А "Специя" в гостях сыграет против "Болоньи". Стал известен состав команды на этот матч. В основе нашлось место для украинца Виктора Коваленко.
???? STARTING XI— Spezia Calcio (@acspezia) January 27, 2023
Le undici Aquile scelte da mister Gotti per #BolognaSpezia pic.twitter.com/oWVr6IT2Ke
Примечательно, что он впервые за три с половиной месяца сыграет за "Специю" со стартовых минут в матче чемпионата Италии. В последний раз он выходил в основе девятого октября 2020-го года против "Монцы".
Также уже в январе текущего года Коваленко выходил на матч Кубка Италии против "Аталанты". Всего в нынешней кампании он отыграл десять поединков во всех турнирах.
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