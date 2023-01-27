  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Тренер Жироны: Мне казалось, что подписать Цыганкова будет сложно. Но у агента есть свои рычаги
В тренде

Тренер Жироны: Мне казалось, что подписать Цыганкова будет сложно. Но у агента есть свои рычаги

Наши за границей
(1 голосов)

Наставник Жироны высказался о подписании украинского вингера

Тренер Жироны: Мне казалось, что подписать Цыганкова будет сложно. Но у агента есть свои рычаги

Фото: gironafc.cat

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел высказался о новичке команды – украинском хавбеке Викторе Цыганкове.

"Когда Пере Гвардиола (агент, - прим.) и Кике Карсель (спортдиректор – прим.) рассказали о такой возможности, то мне казалось, что завершить эту сделку будет сложно. Но у Пере есть свои рычаги, чтобы иметь возможность убеждать.

Это хорошее дополнение в качестве. Цыганков – быстрый вингер, хорошо играет 1 в 1 и забивает. Ему нужно время для адаптации", – сказал Мичел.

Напомним, что Виктор может дебютировать за свою новую команду завтра, 28 января, в поединке Ла Лиги, в котором "Жирона" сыграет с "Барселоной". Начало матча – в 17:15.

По теме
yellow-arrow
Коваленко травмировался и покинул поле на 18-й минуте матча с Болоньей
yellow-arrow
Виктор Коваленко впервые за три месяца выйдет в основе Специи на матч Серии А
yellow-arrow
Романо: Переговоры Лестера по Тете находятся на завершающей стадии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мичел Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде