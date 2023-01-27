Тренер Жироны: Мне казалось, что подписать Цыганкова будет сложно. Но у агента есть свои рычаги
Наставник Жироны высказался о подписании украинского вингера
Фото: gironafc.cat
Главный тренер "
"Когда Пере Гвардиола (агент, - прим.) и Кике Карсель (спортдиректор – прим.) рассказали о такой возможности, то мне казалось, что завершить эту сделку будет сложно. Но у Пере есть свои рычаги, чтобы иметь возможность убеждать.
Это хорошее дополнение в качестве. Цыганков – быстрый вингер, хорошо играет 1 в 1 и забивает. Ему нужно время для адаптации", – сказал Мичел.
Напомним, что Виктор может дебютировать за свою новую команду завтра, 28 января, в поединке Ла Лиги, в котором "Жирона" сыграет с "Барселоной". Начало матча – в 17:15.
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