Тренер Жироны: Мне казалось, что подписать Цыганкова будет сложно. Но у агента есть свои рычаги

Главный тренер " Жироны " Мичел высказался о новичке команды – украинском хавбеке Викторе Цыганкове.

"Когда Пере Гвардиола (агент, - прим.) и Кике Карсель (спортдиректор – прим.) рассказали о такой возможности, то мне казалось, что завершить эту сделку будет сложно. Но у Пере есть свои рычаги, чтобы иметь возможность убеждать.

Это хорошее дополнение в качестве. Цыганков – быстрый вингер, хорошо играет 1 в 1 и забивает. Ему нужно время для адаптации", – сказал Мичел.