Коваленко травмировался и покинул поле на 18-й минуте матча с Болоньей

Виктор Коваленко, полузащитник "Специи", впервые за более чем три месяца вышел в основном составе своей команды на матч Серии А. В рамках 20-го тура "Специя" играет против "Болоньи".

Однако матч сложился неудачно для украинского полузащитника. Еще в первом тайме он травмировался и покинул поле на 17-ой минуте. Вместо Коваленко появился Даниэле Мальдини.

⏱️ | 17’



???? Problema muscolare per Kovalenko: al suo posto entra Maldini#BolognaSpezia 0-0 — Spezia Calcio (@acspezia) January 27, 2023

Серьезность повреждения пока что неизвестна.