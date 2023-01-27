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Коваленко травмировался и покинул поле на 18-й минуте матча с Болоньей

Наши за границей
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Насколько все серьезно – станет известно позже

Коваленко травмировался и покинул поле на 18-й минуте матча с Болоньей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Виктор Коваленко, полузащитник "Специи", впервые за более чем три месяца вышел в основном составе своей команды на матч Серии А. В рамках 20-го тура "Специя" играет против "Болоньи".

Однако матч сложился неудачно для украинского полузащитника. Еще в первом тайме он травмировался и покинул поле на 17-ой минуте. Вместо Коваленко появился Даниэле Мальдини.

Серьезность повреждения пока что неизвестна.

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В статье: Виктор Коваленко Специя
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