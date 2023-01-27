Коваленко травмировался и покинул поле на 18-й минуте матча с Болоньей
Насколько все серьезно – станет известно позже
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Виктор Коваленко, полузащитник "Специи", впервые за более чем три месяца вышел в основном составе своей команды на матч Серии А. В рамках 20-го тура "Специя" играет против "Болоньи".
Однако матч сложился неудачно для украинского полузащитника. Еще в первом тайме он травмировался и покинул поле на 17-ой минуте. Вместо Коваленко появился Даниэле Мальдини.
⏱️ | 17’— Spezia Calcio (@acspezia) January 27, 2023
???? Problema muscolare per Kovalenko: al suo posto entra Maldini#BolognaSpezia 0-0
Серьезность повреждения пока что неизвестна.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Кулач объяснил причину своего ухода из Динамо
- Лунин уйдет из Реала зимой: источник назвал следующий клуб украинца
- Польша расширит танковый пакет помощи десятками PT-91 Twardy – известно, когда они будут в Украине
- Левый защитник? Впечатляющая карта касаний Зинченко в игре с Ман Юнайтед
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн