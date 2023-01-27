Анонсировала переход? Жена Лунина выставила фото с символикой Овьедо

Жена Андрея Лунина Анастасия в своем сториз в Инстаграм выставила фото с символикой "Овьедо". Это команда второго испанского дивизиона, приближенная к аутсайдерам.

В этой команде Андрей Лунин уже играл в аренде в сезоне 2019/20.

Скриншот с Instagram

Испанские СМИ снова "сватают" туда Андрея Лунина. Сообщается, что Лунин отправится в аренду в "Овьедо" до конца сезона, а "Реал" будет выплачивать 90 процентов его зарплаты. Мадридцы вроде как обязуются предоставить украинцу статус "свободного агента" летом.

В этом сезоне Лунин провел за "Реал" семь матчей во всех турнирах.