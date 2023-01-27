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Анонсировала переход? Жена Лунина выставила фото с символикой Овьедо

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Испанские СМИ сватают туда голкипера Реала

Анонсировала переход? Жена Лунина выставила фото с символикой Овьедо

Фото: instagram.com/lunin_andrey

UA-Футбол
Новина українською

Жена Андрея Лунина Анастасия в своем сториз в Инстаграм выставила фото с символикой "Овьедо". Это команда второго испанского дивизиона, приближенная к аутсайдерам.

В этой команде Андрей Лунин уже играл в аренде в сезоне 2019/20.

Анонсировала переход? Жена Лунина выставила фото с символикой Овьедо - изображение 1

Скриншот с Instagram

Испанские СМИ снова "сватают" туда Андрея Лунина. Сообщается, что Лунин отправится в аренду в "Овьедо" до конца сезона, а "Реал" будет выплачивать 90 процентов его зарплаты. Мадридцы вроде как обязуются предоставить украинцу статус "свободного агента" летом.

В этом сезоне Лунин провел за "Реал" семь матчей во всех турнирах.

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В статье: Реал (Мадрид) Овьедо (Испания) Андрей Лунин
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