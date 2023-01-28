Литовский клуб объявил о подписании украинского защитника

Литовский "Паневежис" на своем официальном сайте объявил о подписании украинского защитника Артема Щедрого.

Игрок перешел в свой новый клуб на правах свободного агента, подписав контракт до конца 2024 года.

30-летний Щедрый находится в расположении “Паневежиса” с начала тренировочного сбора, который проходит в Литве. Он уже успел поучаствовать в двух матчах и отличиться результативными действиями.

Напомним, что у Артема летом завершился контракт с Кривбассом. Последний раз Щедрый играл за криворожский клуб еще до полномасштабного вторжения РФ. В прошлом году полузащитник выступал в составе эстонской "Левадии" на правах аренды и чешского "Простейова".