Литовский клуб объявил о подписании украинского защитника
Команда будет играть в еврокубках
Офіційний сайт Паневежиса
Литовский "Паневежис" на своем официальном сайте объявил о подписании украинского защитника Артема Щедрого.
Игрок перешел в свой новый клуб на правах свободного агента, подписав контракт до конца 2024 года.
30-летний Щедрый находится в расположении “Паневежиса” с начала тренировочного сбора, который проходит в Литве. Он уже успел поучаствовать в двух матчах и отличиться результативными действиями.
Напомним, что у Артема летом завершился контракт с Кривбассом. Последний раз Щедрый играл за криворожский клуб еще до полномасштабного вторжения РФ. В прошлом году полузащитник выступал в составе эстонской "Левадии" на правах аренды и чешского "Простейова".
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