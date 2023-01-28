Зинченко – о Ман Сити: Есть место, где ты был очень счастлив и теперь с удовольствием туда возвращаешься
Первый матч украинца на "Этихаде" не в футболке МС
Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал поражение "канониров" в выездном матче против "Манчестер Сити":
“Не тот результат, за которым мы приехали, но мы оправимся!
Нет старых друзей – есть друзья, с которыми было много хороших воспоминаний, и ты всегда будешь рад видеть каждого из них.
Нет старого дома – место, где ты был очень счастлив и теперь с удовольствием туда возвращаешься. Спасибо "Этихаду" за теплый прием! До скорой встречи на Эмирейтс, надеюсь, будет весело!”, - написал Зинченко.
Напомним, что этот матч был для Зинченко первым на "Этихаде" после его перехода с "Манчестер Сити".
Отметим, что 15 февраля “Арсенал” сыграет против “горожан” уже на “Эмирейтс” в Лондоне. Этот поединок состоится в рамках перенесенного 12 тура АПЛ.
Популярное сейчас
- Вышел на замену. Стала известна оценка Зинченко за матч против Манчестер Сити
- Днепр-1 покупает чемпиона мира – чем это грозит лидеру УПЛ. Влог Роберто Моралеса
- Уничтожено по одному самолету и вертолету. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
- Мудрик установил новый личный рекорд скорости в матче против Ливерпуля
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО