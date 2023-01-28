Зинченко – о Ман Сити: Есть место, где ты был очень счастлив и теперь с удовольствием туда возвращаешься

Игрок "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал поражение "канониров" в выездном матче против "Манчестер Сити":

“Не тот результат, за которым мы приехали, но мы оправимся!

Нет старых друзей – есть друзья, с которыми было много хороших воспоминаний, и ты всегда будешь рад видеть каждого из них.

Нет старого дома – место, где ты был очень счастлив и теперь с удовольствием туда возвращаешься. Спасибо "Этихаду" за теплый прием! До скорой встречи на Эмирейтс, надеюсь, будет весело!”, - написал Зинченко.