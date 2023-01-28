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Зинченко – о Ман Сити: Есть место, где ты был очень счастлив и теперь с удовольствием туда возвращаешься

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Первый матч украинца на "Этихаде" не в футболке МС

Зинченко – о Ман Сити: Есть место, где ты был очень счастлив и теперь с удовольствием туда возвращаешься

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал поражение "канониров" в выездном матче против "Манчестер Сити":

“Не тот результат, за которым мы приехали, но мы оправимся!

Нет старых друзей – есть друзья, с которыми было много хороших воспоминаний, и ты всегда будешь рад видеть каждого из них.

Нет старого дома – место, где ты был очень счастлив и теперь с удовольствием туда возвращаешься. Спасибо "Этихаду" за теплый прием! До скорой встречи на Эмирейтс, надеюсь, будет весело!”, - написал Зинченко.

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Напомним, что этот матч был для Зинченко первым на "Этихаде" после его перехода с "Манчестер Сити".

Отметим, что 15 февраля “Арсенал” сыграет против “горожан” уже на “Эмирейтс” в Лондоне. Этот поединок состоится в рамках перенесенного 12 тура АПЛ.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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