Цыганков начнет матч против Барселоны на скамейке для запасных

В рамках 19-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" сыграет против "Барселоны" на "Эстадио Мунисипаль де Монтиливи". В стартовом составе хозяев места не нашлось Виктору Цыганкову.

Украинец второй раз подряд начнет матч Примеры со скамейки для запасных. 22 января полузащитник провел весь матч против "Вильярреала" в запасе.

На правом фланге атаки – позиции Цыганкова – с первых минут сегодня начнет 20-летний защитник Ян Коуту.

"Жирона" и "Барселона" стартуют в 17:15. UA-Футбол проведет для вас текстовую трансляцию этого матча.