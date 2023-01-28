Цыганков начнет матч против Барселоны на скамейке для запасных
Второй раз подряд на скамейке в Примере
Фото - ФК Жирона / автор невідомий
В рамках 19-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" сыграет против "Барселоны" на "Эстадио Мунисипаль де Монтиливи". В стартовом составе хозяев места не нашлось Виктору Цыганкову.
Украинец второй раз подряд начнет матч Примеры со скамейки для запасных. 22 января полузащитник провел весь матч против "Вильярреала" в запасе.
На правом фланге атаки – позиции Цыганкова – с первых минут сегодня начнет 20-летний защитник Ян Коуту.
"Жирона" и "Барселона" стартуют в 17:15. UA-Футбол проведет для вас текстовую трансляцию этого матча.
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