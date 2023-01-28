Судаков: У Мудрика должно все получиться в Челси
Георгий верит в Михаила
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Хавбек донецкого "Шахтера" Георгий Судаков поделился мнениями на счет своего бывшего партнера по команде Михаила Мудыка.
"Общаться и дружить мы начали давно, я знаю его с 10 лет. Всегда нормально общались, но больше начали с лет 15-16, когда я попал в "Шахтер" U19. С того момента всегда жили вместе в комнате. Уже общаемся семьями.
Скучаю по Михаилу. После его перехода в "Челси" мы общались и переписывались, но я понимаю, что у него сейчас очень мало времени. Наверное, ему сейчас многие пишут. Он сейчас адаптируется к новой жизни, стране и команде. Это очень высокий уровень. Нагрузки, наверное, другие. Матчи на высшем уровне. Потому я сейчас стараюсь не беспокоить его. Позвоню, когда у него будет больше времени.
О его впечатлении говорить сложно. Думаю, он чувствует себя уютно. Команда очень хорошо приняла его. Он рассказывал, что ему писал Сесар Аспиликуэта: "Если потребуется какая-то помощь – без вопросов, обращайся".
Вся команда и болельщики поздравили его с переходом. Думаю, у него должно все выйти в "Челси". Все его очень поддерживают и знают, насколько он силен игрок", - рассказал 20-летний полузащитник "горняков".
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