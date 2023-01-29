Громов перешел в кипрский АЕК Ларнака

Украинский нападающий Артем Громов стал игроком кипрского АЭКа. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Ларнаки. Стало известно, что 33-летний футболист подписал контракт на полтора года.

Прошлым клубом Громова был "Днепр-1", который он оставил в начале января в статусе свободного агента. Стоит добавить, что АЭК сыграет с днепрянами в плей-офф Лиги конференций 16 и 23 февраля.

Напомним, футболист известен своими выступлениями за полтавскую "Ворсклу", киевское "Динамо" и луганскую "Зарю". В составе сборной Украины Громов провел два матча.