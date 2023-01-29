Громов перешел в кипрский АЕК Ларнака
Игрок подписал контракт на 1,5 года
zarya-lugansk.com
Украинский нападающий Артем Громов стал игроком кипрского АЭКа. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Ларнаки. Стало известно, что 33-летний футболист подписал контракт на полтора года.
Прошлым клубом Громова был "Днепр-1", который он оставил в начале января в статусе свободного агента. Стоит добавить, что АЭК сыграет с днепрянами в плей-офф Лиги конференций 16 и 23 февраля.
Напомним, футболист известен своими выступлениями за полтавскую "Ворсклу", киевское "Динамо" и луганскую "Зарю". В составе сборной Украины Громов провел два матча.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Сайт ФК АЕК
Популярное сейчас
- Эвертон подписал контракт с новым главным тренером
- Кадровые российские военные заменяют вагнеровцев под Бахмутом - ISW
- В Иране неизвестные беспилотники атаковали по меньшей мере один стратегический объект
- Манчестер Сити – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция матча 1/16 финала Кубка Англии
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн