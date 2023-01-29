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Малиновский стал одним из лучших игроков Марселя в игре с Монако - Whoscored

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(1 голосов)

Руслан был активным, но результативных действий не имеет

Малиновский стал одним из лучших игроков Марселя в игре с Монако - Whoscored

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Известный статистический портал Whoscored выставил хавбеку "Марселя" Руслану Малиновскому оценку 7.14 за матч 20-го тура французской Лиги 1 против "Монако".

Это четвёртый показатель в команде. Лучшую оценку получили центрбек Самуэль Жиго (7.38), Нуно Тавареш (7.46) и автор забитого гола Алексис Санчес (8.63).

В течение игры Малиновский нанес два удара по воротам, один из них пришелся в рамку, отдал четыре паса на обострение, точность его передач составила почти 90%, трижды удачно проходил на дриблинге.

Напомним, что матч завершился со счетом 1:1. "Марсель" остался на третьем месте в турнирной таблице. Для Малиновского, который был заменен на 86-й минуте, это был уже четвертый матч за "Марсель" и третий в основе.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
29.01.2023 в 16:21
А у мене склалося враження, що Малина не дуже відіграв... Але епізодами видно було його великий клас, та багато бігав, старався. А як команда, то Монако здався сильнішою командою..
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