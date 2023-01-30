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Украинский нападающий стал игроком середняка чемпионата Израиля

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Аренда рассчитана до конца сезона и включает опцию выкупа

Украинский нападающий стал игроком середняка чемпионата Израиля

Фото: DINAMOTB

Новина українською

Нападающий тбилиского "Динамо" Станислав Беленький перешел на правах аренды в израильский "Маккаби" Нетания.

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Сделка предусматривает опцию выкупа украинского игрока.

Беленький стал игроком тбилисского "Динамо" в декабре 2021 года. В текущем розыгрыше Станислав принял участие в 3 матчах грузинского клуба, в которых отметился одним забитым мячом. В прошлом сезоне он помог клубу стать чемпионом Грузии.

Отметим, что в 2017-2018 нападающий выступал за сборные Украины U-19 и U-21, записав в свой актив три гола в 10 встречах.

"Маккаби" Нетания занимает 7-е место в чемпионате Израиля, набрав 24 очка в 20 матчах

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В статье: Станислав Беленький
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