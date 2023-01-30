Украинский нападающий стал игроком середняка чемпионата Израиля
Аренда рассчитана до конца сезона и включает опцию выкупа
Фото: DINAMOTB
Нападающий тбилиского "Динамо" Станислав Беленький перешел на правах аренды в израильский "Маккаби" Нетания.
Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Сделка предусматривает опцию выкупа украинского игрока.
Беленький стал игроком тбилисского "Динамо" в декабре 2021 года. В текущем розыгрыше Станислав принял участие в 3 матчах грузинского клуба, в которых отметился одним забитым мячом. В прошлом сезоне он помог клубу стать чемпионом Грузии.
Отметим, что в 2017-2018 нападающий выступал за сборные Украины U-19 и U-21, записав в свой актив три гола в 10 встречах.
"Маккаби" Нетания занимает 7-е место в чемпионате Израиля, набрав 24 очка в 20 матчах
Популярное сейчас
- Полтысячи хороших россиян. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 29 января
- Россияне вчера почти не использовали авиацию, ВСУ отразили атаки около 10 населенных пунктов
- Трансферы Динамо, осечки Реала и ПСЖ, кризис Милана. Главные новости за 29 января
- Клуб АПЛ хочет оформить трансфер Забарного до конца январского трансферного окна – СМИ
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов