Морозюк объяснил причины завершения карьеры и решения поработать в клубе россиянина

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Николай Морозюк рассказал о завершении игровой карьеры и своей дальнейшей работе.

– Николай, ты решил завершить карьеру сейчас. Но в какой момент ты пришел к этому решению?

– Прежде всего, это решение не было каким-то спонтанным, это решение было взвешенным. Всерьез я начал рассматривать такое решение после завершения карьеры в Турции. Но с течением времени я понял, что был еще не готов, хотел еще поиграть. Были какие-то нюансы, которые не давали мне принять решение уезжать куда-то и играть в футбол. Я хотел быть дома, хотел быть с семьей и так далее. Это приостановило определенный этап моей карьеры как игрока.

– После Турции у тебя был контракт с Черноморцем. Почему все изменилось и ты уехал на Кипр?

– Позже появился вариант с "Черноморцем". До сих пор мне очень больно за то, что не удалось воплотить все эти планы и идеи в жизнь. Позже, с началом войны жизнь перевернулась настолько, что было очень трудно что-либо планировать. Вообще было тяжело жить, трудно найти себя и позже, с рождением моей третьей дочери, смотришь на свою семью и берешь себя в руки. Понимаешь, что нужно продолжать жить.

Как раз в этот период началось возрождение украинского футбола во время войны. Я очень хотел вернуться назад, в Одессу, в "Черноморец". Но это были эмоции. На первых месяцах войны трудно вспомнить, что даже происходило в течение определенного часа, дня, недели… И когда ты отвергаешь эмоции, я понял, что не могу забрать семью в Украину. А вернувшись самому, мне этих эмоций хватило бы ненадолго. Это было бы нечестно по отношению к людям, которых я уважал и рассчитывали на меня. Я бы не смог дать того, чего от меня ждали. Поэтому честно сказал, что я не могу вернуться.

И это решение не давало мне покоя. В этот период мне поступило предложение от футбольного клуба "Красава". Как раз у нас были мысли относительно изменения страны, где язык и менталитет ближе к нам. И я поиграл здесь, это достаточно интересный проект, интересные планы. Кипре — хорошая страна, было много плюсов и переехали сюда.

– Тебе предложили должность спортивного директора. Почему именно этот пост?

–Я рад, что этот опыт есть в моей жизни. Сделал определенные выводы и двигаюсь дальше. 17 января, на свой День рождения я встретился с президентом, сказал свое мнение и мы приняли решение, что заканчиваю карьеру игрока. Мне нужно было сделать этот шаг в будущее.

Я хочу заниматься агентской деятельностью, целые большие, но хочу все делать постепенно, набираться опыта, учиться. Президент предложил мне должность спортивного директора, что было для меня сюрпризом. Я человек ответственный и хочу не считаться, а быть, – рассказал Морозюк.