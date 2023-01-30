Наш путь – бороться и отстраниться. Против законов элементарной логики: Малиновский не впервые обнимался с россиянином

Здесь могли бы быть эмоции. Сплошные эмоции. Брань. Это было бы оправдано. Но не конструктивно. Люди не всегда воспринимают чужие эмоции, а разжевывание элементарных вещей иногда все же дает свой эффект.

Хотя и болит оттого, что в такие времена приходится снова и снова говорить на тему, которая должна была быть понятна всем. Тем более, что есть уроки из прошлого. Тем более, что за свое обучение мы платим огромную цену. Но нет – снова и снова. Меняются только фамилии, действующие лица. Но не суть.

Что Магучих с Ласицкене до 24-го февраля, что Малиновский с Головиным – после. Здесь уже не вопрос морали. Это до полномасштабного вторжения объятия с россиянами могли иметь губительный эффект для репутации "спортсменов вне политики". Сейчас же это смертельно опасно для целой нации.

Обидно, что об этом приходится говорить снова и снова.

Пло-хо. Обниматься с россиянами – пло-хо. Независимо от того, какую позицию занимает тот или иной россиянин. Независимо от того, что ты делаешь для Украины, ее народа или Армии. Потому что донатить для ВСУ, а потом обниматься с россиянином – это одной рукой хватать соломину, на которой держится страна, чтобы не свалиться в пропасть, а другой подкармливать их мерзо-пакостную пропаганду. Если наши публичные люди (публичные – априори успешные, читай – цвет нации) этого не понимают – это либо приговор умственным способностям всего народа, либо сознательное вредительство. Чертовски плохо что одно, что другое…

Скриншот с трансляции

Орки – примитивные, глупые, безмозглые, но достаточно подкованные в своем умении управлять своим стадом. Фото объятий Малиновского с Миранчуком после матча Лиги 1 "Марсель" – "Монако" облетели российские пропагандистские паблики с вот такой подводкой:

"Футболисты сборной России Александр Головин и сборной Украины Руслан Малиновский обнялись после матча чемпионата Франции между "Монако" и "Марселем". Поведение игроков обсуждают украинские СМИ: поступок Малиновского называют как минимум странным".

В нескольких предложениях – сразу два широких русла для манипуляций. Во-первых, россиянам теперь можно скормить, что успешные люди Украины и России – не враги, вон же – обнимаются. Братские народы. Это лишь власть строит здесь "антироссию", а значит, надо и дальше бомбить, "освобождать" украинский народ… Во-вторых: "объятия" и "называют странным" в одном контексте. Ай-я-яй. Объятия – это же любовь, добро. А злые украинские СМИ считают их странными. Бандеровцы, не иначе…

Бред? Так на основе такого бреда Россия завела в Украину многотысячную толпу насильников и убийц, убедив более 80-ти процентов своего стада, что это "освободители". Теперь противоположное биомассе не докажешь. Надо ждать, чтобы пламя погасло само, под влиянием времени, от недостатка хвороста. Ждать, а не подпитывать его новыми и новыми инцидентами.

Пережив год великой страшной войны, украинский народ развеял уже много мифов, построенных на этом бреду. Но некоторые публичные люди все еще не способны строить элементарные логические цепочки. Или просто остаются лицемерами, публично демонстрируя свою проукраинскую позицию, а вне камер продолжая толеровать "русский мир".

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

И ведь для Малиновского это не впервой. Он и с Миранчуком обнимался. А потом оправдывал его, говоря, что позиция одноклубника ("молчаливое согласие") – это просто от безысходности (мол, скажет – посадят). Хорошо. Это одноклубник. Но зачем сморкаться с игроком-командой соперницы? Внеспортивный телесный контакт между футболистами двух разных команд предусмотрен только в процессе предматчевых рукопожатий (хотя есть случаи, когда принципиальные спортсмены и этого избегали – и ничего, их не дисквалифицировали). Объятия/поздравления после матча – это личное дело каждого. И минимум, что могут делать спортсмены и другие публичные представители украинского народа – это брезговать россиянами. Понятно, что их всюду много. Но ведь и фекалий в нашем кишечнике хоть отбавляй. Ничего же, научились не ходить под себя… Можно научиться не трогать и другое дерьмо.

Наш путь – бороться и отстраниться. Имеешь в руках оружие – убивай врага (иначе он убьет нас). Имеешь на плечах публичность – строй ментально-культурную стену, рой психологически-идеологический ров. А если не можешь определиться (совершенно наплевать на причины: жена пророссийских взглядов, "хороший русский" одноклубник или севастопольско-луганское прошлое) – тебе к Тимощуку.

Скриншот с Инстаграмм

Когда вы уже, черт возьми, наобнимаетесь наконец-то…