Малиновский: Хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока Монако
Прокомментировал ситуацию и сам игрок
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Украинский хавбек "Марселя" Руслан Малиновский прокомментировал послематчевые объятия с российским полузащитником "Монако" Александром Головиным.
"Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока "Монако". Я понимаю, что лучше бы я обошел его стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал.
Я понимаю, как это важно для вас в данный момент, но те оскорбления и хейт за секундную вину, по сравнению с тем, что мы делаем для Украины и украинцев с начала войны, вызывают у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишете мне слова поддержки.
В индивидуальном виде спорта я бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку я полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований", - написал Малиновский в инстаграме.
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