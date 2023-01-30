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Малиновский: Хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока Монако

Наши за границей
(1 голосов)

Прокомментировал ситуацию и сам игрок

Малиновский: Хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока Монако

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Новина українською

Украинский хавбек "Марселя" Руслан Малиновский прокомментировал послематчевые объятия с российским полузащитником "Монако" Александром Головиным.

"Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока "Монако". Я понимаю, что лучше бы я обошел его стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал.

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Я понимаю, как это важно для вас в данный момент, но те оскорбления и хейт за секундную вину, по сравнению с тем, что мы делаем для Украины и украинцев с начала войны, вызывают у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишете мне слова поддержки.

В индивидуальном виде спорта я бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку я полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований", - написал Малиновский в инстаграме.

Малиновский: Хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока Монако - изображение 1
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В статье: Руслан Малиновский Марсель Монако Александр Головин
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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
30.01.2023 в 18:02
Какое то извинение. По типу. Сами вы дураки я классный столько сделал. А вы неблагодарные.... Ну где то так и получается
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.01.2023 в 17:55
А що ти такого робиш для України, сховавшись у Франції???
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