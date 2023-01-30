Малиновский: Хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока Монако

Украинский хавбек "Марселя" Руслан Малиновский прокомментировал послематчевые объятия с российским полузащитником "Монако" Александром Головиным.

"Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока "Монако". Я понимаю, что лучше бы я обошел его стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал.

Я понимаю, как это важно для вас в данный момент, но те оскорбления и хейт за секундную вину, по сравнению с тем, что мы делаем для Украины и украинцев с начала войны, вызывают у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишете мне слова поддержки.

В индивидуальном виде спорта я бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку я полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований", - написал Малиновский в инстаграме.