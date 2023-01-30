Красников: Это глупость. Я не могу претендовать на деньги от продажи Мудрика

Спортивный директор "Днепра-1" Евгений Красников опроверг информацию о том, что он хочет получить процент от трансфера Михаила Мудрика в "Челси" .

"Это полная глупость. Я ни на что не претендую. И не могу претендовать, я ведь не агент. Это полная ерунда или информационный вброс. Кто-то захотел пропиариться, сказал глупость, а люди слушают.

То, что я как наставник для Миши с детства, это одно. Но у него есть агенты, Люндовский и Алехин, которых я ему порекомендовал. И они его вели много лет. А я функционер, не имею права быть посредником", – сказал Красников.