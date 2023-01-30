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Красников: Это глупость. Я не могу претендовать на деньги от продажи Мудрика

Наши за границей
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Функционер говорит, что не имеет никакого отношения к трансферу Михаила в Челси

Красников: Это глупость. Я не могу претендовать на деньги от продажи Мудрика

фото из соцсетей

Новина українською

Спортивный директор "Днепра-1" Евгений Красников опроверг информацию о том, что он хочет получить процент от трансфера Михаила Мудрика в "Челси".

"Это полная глупость. Я ни на что не претендую. И не могу претендовать, я ведь не агент. Это полная ерунда или информационный вброс. Кто-то захотел пропиариться, сказал глупость, а люди слушают.

То, что я как наставник для Миши с детства, это одно. Но у него есть агенты, Люндовский и Алехин, которых я ему порекомендовал. И они его вели много лет. А я функционер, не имею права быть посредником", – сказал Красников.

Отметим, что Михаил Мудрик начинал заниматься футболом в детско-юношеской школе "Металлиста", а затем перешел вместе с Андреем Луниным в "Днепр". Платежи солидарности за воспитание игрока (в сумме около 3 миллионов евро) должны получить клубы, в которых выступал Мудрик – "Шахтер", "Десна", "Арсенал", "Днепр" и "Металлист".

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В статье: Евгений Красников Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) СК Днепр-1 Михаил Мудрик
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Источник:
Трибуна

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