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"То, что мы играем на Велодроме – это плюс". Малиновский ждет встречи с ПСЖ

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В феврале "Марсель" дважды сыграет против действующего чемпиона страны

"То, что мы играем на Велодроме – это плюс". Малиновский ждет встречи с ПСЖ

Фото: Olympique de Marseille

Новина українською

Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский поделился ожиданиями от предстоящий противостояний против "Пари Сен-Жермен" в феврале.

"Во-первых, думаю, что сейчас в "Марселе" тренер, любящий атакующий, вертикальный футбол с высоким прессингом. Год назад команда играла более низким блоком, но сейчас "Марсель" играет в футбол, который многим нравится.

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Сейчас происходит смена в развитии клуба. Приходящие футболисты должны быть физически сильными и выполнять на поле все, что хочет видеть тренер. 8 февраля состоится кубковая игра с "ПСЖ", а 26 числа – игра в чемпионате. Сейчас мы на расстоянии пяти очков от "ПСЖ". Конечно, увидим, но то, что мы играем на Велодроме – это большой плюс. "ПСЖ" будет играть под давлением, и нам это должно прибавить сил.

В прошлом сезоне "Марсель" играл в Лиге чемпионов, и клуб хочет вернуться туда. Есть кубок Франции и чемпионат, который "Марсель" не выигрывал многие годы. Впереди много игр, второй круг, в котором все будет решаться. Тот, кто не будет терять очки и выигрывать лобовые матчи, тот и будет на высоте", - рассказал Малиновский в эфире программы "Вацко on air".

После 20-ти туров "Марсель" занимает 3-е место в Лиги 1.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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Источник:
Вацко on air

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