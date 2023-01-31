Кривцов побывал на тренировке своей новой команды
В Интер Майами тепло встретили украинца
Фото - Інтер Маямі / автор невідомий
Сергей Кривцов, оформивший свой переход в "Интер Майами", посетил тренировку своей новой команды. Отметим, что украинец подписал с американским клубом контракт по схеме "2+1". То есть, до конца 2024 года с опцией продления еще на год.
He's here! ???????? #SergiiKryvtsov pic.twitter.com/ztF3hdme1v— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 31, 2023
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