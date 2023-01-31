Борнмут оригинально представил Илью Забарного. ВИДЕО
Креативный подход
Фото: www.afcb.co.uk/Автор - невідомий
Сегодня, 31-го января, стало известно о переходе защитника "Динамо" Ильи Забарного к представителю АПЛ "Борнмута". Детали контракта не разглашаются.
Зато "вишенки" оригинально представили футболиста своим болельщикам. Вот такой видеоролик распространен в соцсетях клуба.
Signed, sealed, delivered ???? pic.twitter.com/KffmWhKONg— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) January 31, 2023
Отметим, что СМИ писали о сумме трансфера в размере 25-ти миллионов евро плюс бонусы.
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
31.01.2023 в 23:31
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