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Борнмут оригинально представил Илью Забарного. ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

Креативный подход

Борнмут оригинально представил Илью Забарного. ВИДЕО

Фото: www.afcb.co.uk/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 31-го января, стало известно о переходе защитника "Динамо" Ильи Забарного к представителю АПЛ "Борнмута". Детали контракта не разглашаются.

Зато "вишенки" оригинально представили футболиста своим болельщикам. Вот такой видеоролик распространен в соцсетях клуба.

Отметим, что СМИ писали о сумме трансфера в размере 25-ти миллионов евро плюс бонусы.

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В статье: Борнмут Илья Забарный
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
31.01.2023 в 23:31
що він сказав ? Up the cheers ? це що
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