Борнмут раскрыл подробности контракта с Забарным. Он долгосрочный

Английский "Борнмут" на своих официальных ресурсах объявил о подписании контракта с украинцем Ильей Забарным. Трансфер также подтверждает киевское "Динамо". Однако киевляне не раскрывают деталей сделки.

На своем сайте их объявил "Борнмут". С Ильей Забарным заключено соглашение на пять с половиной лет. Сумма трансфера не разглашается, но СМИ писали о 25-ти миллионах евро плюс бонусы.

Отметим, что Илья Забарный стал пятым украинским игроком на контракте у действующих представителей АПЛ. Также в Англии играют Мудрик, Миколенко, Зинченко и Ярмолюк.