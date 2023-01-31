Борнмут раскрыл подробности контракта с Забарным. Он долгосрочный
Дань нынешней моде
Фото: www.afcb.co.uk/Автор - невідомий
Английский "Борнмут" на своих официальных ресурсах объявил о подписании контракта с украинцем Ильей Забарным. Трансфер также подтверждает киевское "Динамо". Однако киевляне не раскрывают деталей сделки.
На своем сайте их объявил "Борнмут". С Ильей Забарным заключено соглашение на пять с половиной лет. Сумма трансфера не разглашается, но СМИ писали о 25-ти миллионах евро плюс бонусы.
Отметим, что Илья Забарный стал пятым украинским игроком на контракте у действующих представителей АПЛ. Также в Англии играют Мудрик, Миколенко, Зинченко и Ярмолюк.
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Источник:ФК Борнмут
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Spokoyno (Київ)
31.01.2023 в 23:15
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