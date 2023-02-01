Директор Борнмута: Забарный будет ценным и важным членом нашей команды
Функционер прокомментировал подписание украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Исполнительный директор "Борнмут" Нил Блейк прокомментировал переход в его команду центрбека киевского "Динамо" Ильи Забарного.
"Мы очень рады, что Илья перешел в нашу команду. Несмотря на то, что ему всего 20, он играл на самом высоком уровне за клуб и страну и зарекомендовал себя как один из самых востребованных молодых защитников в мире.
Мы очень ждем, что он продолжит свое развитие вместе с нами, и знаем, что он будет ценным и важным членом нашей команды", – приводит слова Блэйка официальный сайт английского клуба.
Напомним, защитник сборной Украины заключил контракт с вишнями до июня 2028 года. Сумма трансфера не разглашается, но СМИ писали о 25-ти миллионах евро плюс бонусы.
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