Директор Борнмута: Забарный будет ценным и важным членом нашей команды

Исполнительный директор "Борнмут" Нил Блейк прокомментировал переход в его команду центрбека киевского "Динамо" Ильи Забарного.

"Мы очень рады, что Илья перешел в нашу команду. Несмотря на то, что ему всего 20, он играл на самом высоком уровне за клуб и страну и зарекомендовал себя как один из самых востребованных молодых защитников в мире.

Мы очень ждем, что он продолжит свое развитие вместе с нами, и знаем, что он будет ценным и важным членом нашей команды", – приводит слова Блэйка официальный сайт английского клуба.