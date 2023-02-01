Кривцов - о переходе в МЛС: Как отец, я должен обеспечить безопасность своей семьи
Украинец переехал в США
Фото: InterMiamiCF
Центральный защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов поделился впечатлениями от перехода в новый клуб и чемпионат.
"Все знают о войне в Украине. Я слышал звуки взрывов, их слышали мои дети, и так быть не должно. Как отец, я должен обеспечить безопасность своей семьи.
Горжусь своим храбрым украинским народом и нашими воинами и, конечно же, я уверен в победе. Хотел бы сказать большое спасибо США за поддержку Украины", — приводит слова Кривцова Aol.
Напомним, украинец подписал с американским клубом контракт по схеме "2+1". То есть, до конца 2024 года с опцией продления еще на год.
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