Защитник молодежной сборной Украины перебрался в европейский клуб

Защитник "Славии" Максим Таловеров продолжит карьеру в другом чемпионате. 22-летний украинец стал игроком австрийского клуба ЛАСК.

Игрок был отдан в аренду до конца этого сезона, сообщает пресс-служба команды.

Первую половину нынешней кампании Таловеров провел в аренде в "Словане" Либерец. На его счету 2 гола и 1 ассист в 16 матчах за чешский клуб. Максим - игрок молодежной сборной Украины, с которой летом примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21),

ЛАСК занимает третье место в чемпионате Австрии. Команда набрала 27 очков в 16 матчах.