Защитник молодежной сборной Украины перебрался в европейский клуб
Снова в аренду
Фото: lask.at
Защитник "Славии" Максим Таловеров продолжит карьеру в другом чемпионате. 22-летний украинец стал игроком австрийского клуба ЛАСК.
Игрок был отдан в аренду до конца этого сезона, сообщает пресс-служба команды.
Первую половину нынешней кампании Таловеров провел в аренде в "Словане" Либерец. На его счету 2 гола и 1 ассист в 16 матчах за чешский клуб. Максим - игрок молодежной сборной Украины, с которой летом примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21),
ЛАСК занимает третье место в чемпионате Австрии. Команда набрала 27 очков в 16 матчах.
Neuzugang im Mittelfeld: LASK leiht Maksym #Talovierov ⚽️✍️— LASK (@LASK_Official) February 1, 2023
Alle Infos ???? https://t.co/N4q0720eYE #inundaut pic.twitter.com/zOyf6K1Py1
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