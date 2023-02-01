Коваленко пропустит несколько недель из-за травмы
Украинец попадает в лазарет второй раз в сезоне
Фото: acspezia.com
Полузащитник "Специи" Виктор Коваленко получил травму в матче 20-го тура Серии А против "Болоньи" (0:2). Украинец появился в стартовом составе, однако в первой половине встречи он почувствовал дискомфорт в ноге. На 17-й минуте его заменил другой полузащитник Даниэль Мальдини.
Пресс-служба орлят сообщает, что украинец прошел медицинское обследование, в ходе которого стало известно, что у него травма приводящей мышцы. Ожидается, что Коваленко пропустит несколько недель.
Напомним, что в этом сезоне Коваленко отсутствовал на поле на протяжении двух месяцев из-за травмы бедра, вернувшись в общую группу в середине декабря.
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