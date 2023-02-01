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Коваленко пропустит несколько недель из-за травмы

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Украинец попадает в лазарет второй раз в сезоне

Коваленко пропустит несколько недель из-за травмы

Фото: acspezia.com

Новина українською

Полузащитник "Специи" Виктор Коваленко получил травму в матче 20-го тура Серии А против "Болоньи" (0:2). Украинец появился в стартовом составе, однако в первой половине встречи он почувствовал дискомфорт в ноге. На 17-й минуте его заменил другой полузащитник Даниэль Мальдини.

Пресс-служба орлят сообщает, что украинец прошел медицинское обследование, в ходе которого стало известно, что у него травма приводящей мышцы. Ожидается, что Коваленко пропустит несколько недель.

Напомним, что в этом сезоне Коваленко отсутствовал на поле на протяжении двух месяцев из-за травмы бедра, вернувшись в общую группу в середине декабря.

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Источник: У Ярмоленко безумное желание вернуться в Динамо
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В статье: Виктор Коваленко Специя
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Источник:
acspezia.com

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