Коваленко пропустит несколько недель из-за травмы

Полузащитник "Специи" Виктор Коваленко получил травму в матче 20-го тура Серии А против "Болоньи" (0:2). Украинец появился в стартовом составе, однако в первой половине встречи он почувствовал дискомфорт в ноге. На 17-й минуте его заменил другой полузащитник Даниэль Мальдини.

Пресс-служба орлят сообщает, что украинец прошел медицинское обследование, в ходе которого стало известно, что у него травма приводящей мышцы. Ожидается, что Коваленко пропустит несколько недель.

Напомним, что в этом сезоне Коваленко отсутствовал на поле на протяжении двух месяцев из-за травмы бедра, вернувшись в общую группу в середине декабря.