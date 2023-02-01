Малиновский: Хочется уже сыграть с ПСЖ, против Месси и Мбаппе

Украинский хавбек " Марселя " Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча против ПСЖ.

"Уже хочется сыграть поскорее с "ПСЖ", с их тройкой всем известной. Месси, Неймар, Мбаппе... Мы знаем, что Мбаппе – фантастический игрок, но то, что показывает Месси в свои годы, какая у него статистика в ПСЖ и как сыграл на ЧМ... Хочется уже выйти на поле с ним.

Против таких команд нужно будет показывать свой лучший футбол, а также играть в атаку, потому что "ПСЖ" в обороне не слишком компактный. И главное не давать им проводить контратаки. Против "ПСЖ" лучший вариант – атака", — считает Малиновский.