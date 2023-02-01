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Кривцов - после перехода в Интер Майами: Думаю, что могу придать команде уверенность

Наши за границей
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(1 голосов)

Украинец в MLS - это как минимум интересно

Кривцов - после перехода в Интер Майами: Думаю, что могу придать команде уверенность

intermiamicf.com

Новина українською

Украинский центральный защитник Сергей Кривцов после перехода в "Интер Майами" поделился мнением о своей новой команде.

"Я очень рад присоединиться к такому топ-клубу, как "Интер Майами", и готов приступить к работе и изменить ситуацию в Южной Флориде.

Эта команда хочет добиться больших результатов, и я хочу помочь ей в этом. Я горю желанием приступить к работе и отдать все силы клубу на поле и за его пределами.

Мне очень нравится, как развивается "Интер Майами", и как эта команда становится лучше с каждым годом. Я думаю, что это отличная команда, и мы хотим побороться за трофеи в этом году.

Я играл в различные тактические схемы и много знаю о футболе. Я думаю, что могу придать команде уверенность…

Я знаю, что MLS становится лучше с каждым годом, и я думаю, что в этом сезоне будет самая сильная команда, которая когда-либо была у "Интера", - сказал Кривцов.

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В статье: Сергей Кривцов Интер Майами
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Источник:
Інтер Майамі

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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
01.02.2023 в 19:49
Маечка ЛГБТ?
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