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I am ready. Омония эффектно представила Артема Беседина

Наши за границей
(1 голосов)

Украинский нападающий попытается проявить себя на Кипре

I am ready. Омония эффектно представила Артема Беседина

Фото з офіційного сайту Омонії

UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 31-го января, "Омония" и киевское "Динамо" официально объявили о трансфере нападающего Артема Беседина на правах аренды. Форвард будет выступать за "Омонию" минимум до конца текущего сезона.

Сегодня кипрский клуб официально представил нового игрока. Артем Беседин уверяет, что уже готов.

Отметим, что в последний день европейского трансферного окна "Динамо" также продало в "Борнмут" Илью Забарного.

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В статье: Артем Беседин Омония (Никосия)
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