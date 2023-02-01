I am ready. Омония эффектно представила Артема Беседина

Во вторник, 31-го января, "Омония" и киевское "Динамо" официально объявили о трансфере нападающего Артема Беседина на правах аренды. Форвард будет выступать за "Омонию" минимум до конца текущего сезона.

Сегодня кипрский клуб официально представил нового игрока. Артем Беседин уверяет, что уже готов.

Artem Besedin is ready!????☘️???????? pic.twitter.com/c01FWpbFll — OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) February 1, 2023

Отметим, что в последний день европейского трансферного окна "Динамо" также продало в "Борнмут" Илью Забарного.