I am ready. Омония эффектно представила Артема Беседина
Украинский нападающий попытается проявить себя на Кипре
Фото з офіційного сайту Омонії
Во вторник, 31-го января, "Омония" и киевское "Динамо" официально объявили о трансфере нападающего Артема Беседина на правах аренды. Форвард будет выступать за "Омонию" минимум до конца текущего сезона.
Сегодня кипрский клуб официально представил нового игрока. Артем Беседин уверяет, что уже готов.
Artem Besedin is ready!????☘️???????? pic.twitter.com/c01FWpbFll— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) February 1, 2023
Отметим, что в последний день европейского трансферного окна "Динамо" также продало в "Борнмут" Илью Забарного.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Премьер-министр Венгрии заявил, что страна граничит на востоке "с россиянами"
- Кривцов - о переходе в МЛС: Как отец, я должен обеспечить безопасность своей семьи
- Ничья Полесья, сенсационная победа Диназа. Таблица спаррингов Первой лиги
- Все еще друзья. ВИДЕО, как игроки Манчестер Сити успокаивали разъяренного Зинченко после поражения Арсенала
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев
- Красотка дня. Очаровательная девушка нового одноклубника Соболя в Страсбуре. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн