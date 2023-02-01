Тренер Интера Майами: Кривцов, точно знает, чего хочет, как тренироваться и как играть
Фил Невилл доволен подписанием украинского защитника
Фото - Інтер Маямі / автор невідомий
Главный тренер "Интер Майами" Фил Невилл прокомментировал подписание украинского центрбека Сергея Кривцова.
"Разговаривать с опытным игроком – не то же самое, что с молодым. Он точно знает, чего хочет, как тренироваться и как играть. Надеюсь, что Сергей принесет этот опыт в нашу команду", – сказал Невилл.
Напомним, украинец подписал с американским клубом контракт по схеме "2+1". То есть, до конца 2024 года с опцией продления еще на год.
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Источник:Інтер Майамі
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