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Тренер Интера Майами: Кривцов, точно знает, чего хочет, как тренироваться и как играть

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Фил Невилл доволен подписанием украинского защитника

Тренер Интера Майами: Кривцов, точно знает, чего хочет, как тренироваться и как играть

Фото - Інтер Маямі / автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Интер Майами" Фил Невилл прокомментировал подписание украинского центрбека Сергея Кривцова.

"Разговаривать с опытным игроком – не то же самое, что с молодым. Он точно знает, чего хочет, как тренироваться и как играть. Надеюсь, что Сергей принесет этот опыт в нашу команду", – сказал Невилл.

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Напомним, украинец подписал с американским клубом контракт по схеме "2+1". То есть, до конца 2024 года с опцией продления еще на год.

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В статье: Сергей Кривцов Фил Невилл Интер Майами
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Источник:
Інтер Майамі

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