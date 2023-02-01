Малиновский выйдет в стартовом составе Марселя на матч против Нанта

В 21-м туре Лиги 1 "Нант" на своем поле примет "Марсель". Команды уже объявили стартовые составы. В частности, стало известно одиннадцать игроков команды Игоря Тудора.

В основе "Марселя" выйдет украинец Руслан Малиновский.

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Notre XI de départ pour affronter Nantes.????



Coup d'envoi dans moins d'une heure ⌛️ #FCNOM pic.twitter.com/NT0og97Yq9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 1, 2023

Отметим, что он также играл в основе в предыдущем туре против "Монако". После того матча Малиновский попал в скандал из-за объятий с россиянином Головиным.

Прямая трансляция матча "Нант" - "Марсель" – ЗДЕСЬ >>>