  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский выйдет в стартовом составе Марселя на матч против Нанта
В тренде

Малиновский выйдет в стартовом составе Марселя на матч против Нанта

Наши за границей
(1 голосов)

21-й тур Лиги 1

Малиновский выйдет в стартовом составе Марселя на матч против Нанта

instagram.com/olympiquedemarseille

UA-Футбол
Новина українською

В 21-м туре Лиги 1 "Нант" на своем поле примет "Марсель". Команды уже объявили стартовые составы. В частности, стало известно одиннадцать игроков команды Игоря Тудора.

В основе "Марселя" выйдет украинец Руслан Малиновский.

Отметим, что он также играл в основе в предыдущем туре против "Монако". После того матча Малиновский попал в скандал из-за объятий с россиянином Головиным.

Прямая трансляция матча "Нант" - "Марсель" – ЗДЕСЬ >>>

По теме
yellow-arrow
Мунтян: Борнмут - не предел для Забарного, мы обязательно увидим его в одном из топ-клубов
yellow-arrow
Тренер Интера Майами: Кривцов, точно знает, чего хочет, как тренироваться и как играть
yellow-arrow
Сабо: Забарный как раз подходит для английского футбола
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Малиновский Марсель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде