Йовичевич: Хочу высказать Кривцову большой респект
Коуч горняков прокомментировал переход защитника в Интер Майами
shakhtar.com
На днях донецкий "Шахтер"
Коуч "горняков" Игор Йовичевич прокомментировал уход опытного защитника.
"Переход в новую команду — это часть жизни каждого футболиста. Но сегодня мы выражаем уважение к великой легенде, которая почти 13 лет назад вместе со Степаненко приехала сюда. Это действительно большой момент для болельщиков "Шахтера", для самого Сергея, для всех ребят, долгое время игравших с Кривцовым.
Я хочу высказать Сергею большой респект — он был неотъемлемой частью больших успехов "Шахтера" за эти 13 лет. От себя как тренера, болельщиков и партнеров по команде спасибо за все, что он сделал для "Шахтера". Хочу пожелать лучших успехов в новом клубе" - приводит слова Йовичевича клубная пресс-служба.
Напомним, ранее "Шахтер" показал трогательные кадры прощания Кривцова с командой, на котором Тарас Степаненко не сдержал слез.
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