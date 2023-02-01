Йовичевич: Хочу высказать Кривцову большой респект

На днях донецкий "Шахтер" официально объявил об уходе украинского защитника Сергея Кривцова, который подписал контракт с клубом Бекхэма - "Интером Майами".

Коуч "горняков" Игор Йовичевич прокомментировал уход опытного защитника.

"Переход в новую команду — это часть жизни каждого футболиста. Но сегодня мы выражаем уважение к великой легенде, которая почти 13 лет назад вместе со Степаненко приехала сюда. Это действительно большой момент для болельщиков "Шахтера", для самого Сергея, для всех ребят, долгое время игравших с Кривцовым.

Я хочу высказать Сергею большой респект — он был неотъемлемой частью больших успехов "Шахтера" за эти 13 лет. От себя как тренера, болельщиков и партнеров по команде спасибо за все, что он сделал для "Шахтера". Хочу пожелать лучших успехов в новом клубе" - приводит слова Йовичевича клубная пресс-служба.