Сабо: Забарный как раз подходит для английского футбола

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал переход защитника киевлян Ильи Забарного в "Борнмут" .

"Только приветствую такой трансфер. Забарный сначала показывал приличный уровень игры, а дальше у него последовал спад. Возможно, уже тогда были разговоры о переходе и его не пускали. Теперь же контракт подписан, с чем я его искренне поздравляю.

В АПЛ что последние команды в турнирной таблице, что первые показывают хороший футбол, команды там сильные. Забарный как раз подходит для английского футбола, потому что это силовой чемпионат. Желаю ему только роста. Пока что его в "Манчестер Сити“ не взяли, но если он будет повышать свой класс, то его обязательно подпишут ведущие команды АПЛ. Но он должен расти.

Этот переход плюс для всех — для игрока, клубов и сборной. В УПЛ я не вижу просвета. „Динамо“ пока что ничего не показало в Турции. Пишут, что двухразовые тренировки. При Лобановском в "Динамо“ тоже были двухразовые тренировки и безумные нагрузки, но как-то все играли и выигрывали. А тут — два стартовых матча без голов и поражения...", — сказал Сабо.