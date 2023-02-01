Малиновский получил одну из самых низких оценок в составе Марселя за победный матч с Нантом
Украинца заменили на 57-й минуте
Фото - ФК Марсель / автор невідомий
В рамках 21-го тура чемпионата Франции "Марсель" одолел в гостях "Нант" 2:0. Голами отличились Азедин Унахи и Жоао Витор (автогол). В стартовом составе "Марселя" вышел украинский легионер Руслан Малиновский.
Он был заменен на 57-й минуте. За игру Малиновский получил оценку 6.5 от авторитетного портала whoscored.com. Это второй самый низкий балл среди игроков основного состава "Марселя" (низший только у Ундера – 6.4) и второй самый низкий в команде.
скриншот - whoscored.com
Отметим, что Руслан Малиновский выполнил за игру три удара (один в створ), 34 раза коснулся мяча, выполнил 16 передач, из которых тринадцать – точные (81%), сделал один отбор, однажды применил дриблинг.
На 17-й минуте матча Руслан Малиновский получил желтую карточку.
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