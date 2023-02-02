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Страсбур разгромно проиграл Ренну. Соболь получил одну из самых высоких оценок в составе неудачников

Наши за границей
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Хотя трудно хвалить защиту Страсбура после 0:3

Страсбур разгромно проиграл Ренну. Соболь получил одну из самых высоких оценок в составе неудачников

Фото - ФК Страсбур / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В матче 21-го тура чемпионата Франции "Страсбур" сыграл на поле "Ренна". Команда Эдуарда Соболя проиграла 0:3. Украинец появился в основном составе и провел на поле 88 минут игрового времени.

В целом, "Страсбург", что естественно, имеет низкую оценку за матч. Но в составе неудачников Соболь получил одну из самых высоких оценок от аналитического ресурса whoscored.com – 6.1. Лучшая оценка только у центральных защитников Дьеку и Маршана, а также у вышедшего на замену Кандили.

Страсбур разгромно проиграл Ренну. Соболь получил одну из самых высоких оценок в составе неудачников - изображение 1

Скриншот - whoscored.com

Соболь в матче против "Ренна" нанес один удар, сорок раз коснулся мяча, отдал 27 передач, из которых 22-е – точные (81%). Украинец дважды применял дриблинг, выиграл два верховых единоборства.

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Отметим, что это был второй матч Соболя за "Страсбург".

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В статье: Эдуард Соболь Страсбур
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