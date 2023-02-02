Беседин: Надеюсь, что Омония будет побеждать, а я начну забивать

Новичок "Омонии" Артем Беседин поделился впечатлениями от перехода в кипрский клуб. Напомним, "зеленые" арендовали форварда "Динамо" до конца нынешнего сезона.

- Мы хотели, чтобы этот переход был завершен как можно скорее. Я очень рад наконец оказаться здесь, полон сил и желания помочь моей новой команде достичь поставленных целей и вместе добиться успеха.

- Почему ты принял предложение "Омонии"?

- Честно говоря, когда возник данный вариант, я не особо раздумывал над ним. И мой агент, и я с радостью приняли предложение и сразу ответили согласием. В киевском "Динамо" в последнее время я мало играл, и очень надеюсь, что здесь все изменится. Хочу помочь "Омонии" одержать много побед.

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- Вы советовались с кем-то? Собирали информацию о чемпионате Кипра, клубе?

- О кипрском футболе и "Омонии" я слышал и раньше в основном от другого украинского футболиста, Романа Безуса, который играет здесь. Раньше мы вместе играли за киевское "Динамо" и сборную Украины. Повторюсь, я очень рад присоединиться к "Омонии" и с нетерпением жду возможности выйти на поле.

- Как оцениваешь свое функциональное состояние? Готов уже сейчас помочь новой команде?

- Я готов, несмотря на то, что у меня был утомительный перелет. Надеюсь, что "Омония" будет побеждать, а я начну забивать. Не могу дождаться начала тренировок, встречи с товарищами по команде и тренером.

- Что вы можете пообещать "Омонии?"

- Могу обещать, что болельщикам не будет стыдно за мою игру, что буду забивать. Буду выкладываться, играть и бороться за своих партнеров и команду, - сказал Беседин.