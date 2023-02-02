Аль-Айн Реброва вышел в четвертьфинал Кубка президента в ОАЭ

В среду, 1 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка президента между "Аль-Айном" и "Хор-Факканом". Игра завершилась минимальной победой команды Сергея Реброва со счетом 1:0.

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе "Аль-Айна" и провел на поле весь матч. Единственный гол в поединке был забит на 73-й минуте - отличился полузащитник Фала Валид.

Благодаря этой победе "Аль-Айн" прошел в четвертьфинал турнира, где встретится с "Шабаб Аль-Ахли".

Кубок президента

1/8 финала

"Аль-Айн" – "Хор-Факкан" 1:0

Гол: Фала Валид, 73.

نهاية المباراة والنتيجة خورفكان 0 والعين 1 #نادي_العين pic.twitter.com/NAg9smO3lj — نادي العين (@alainfcae) February 1, 2023