Аль-Айн Реброва вышел в четвертьфинал Кубка президента в ОАЭ
Ярмоленко отыграл весь матч
Фото: alainfcae
В среду, 1 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка президента между "Аль-Айном" и "Хор-Факканом". Игра завершилась минимальной победой команды Сергея Реброва со счетом 1:0.
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе "Аль-Айна" и провел на поле весь матч. Единственный гол в поединке был забит на 73-й минуте - отличился полузащитник Фала Валид.
Благодаря этой победе "Аль-Айн" прошел в четвертьфинал турнира, где встретится с "Шабаб Аль-Ахли".
Кубок президента
1/8 финала
"Аль-Айн" – "Хор-Факкан" 1:0
Гол: Фала Валид, 73.
نهاية المباراة والنتيجة خورفكان 0 والعين 1 #نادي_العين pic.twitter.com/NAg9smO3lj— نادي العين (@alainfcae) February 1, 2023
العين يقابل فريق شباب الأهلي في دور الـ8 من بطولة كأس رئيس الدولة #نادي_العين pic.twitter.com/cKwLjdZ1M8— نادي العين (@alainfcae) February 1, 2023
Популярное сейчас
- Три очка, но и травмы. Монпелье – ПСЖ 1:3. Обзор матча, видео голов
- Примера. Бетис - Барселона 1:2. Каталонцы завершили круг с 50 очками
- Путин: Ликвидация возможности обстрела приграничных регионов РФ со стороны Украины является приоритетом
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка нового одноклубника Соболя в Страсбуре. ФОТО