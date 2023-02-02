Кривцов: С Бекхэмом встречи еще не было, а с тренером разговаривал в декабре
Защитник рассказал о ходе переговоров по трансферу
Фото: InterMiamiCF
Украинский центральный защитник Сергей Кривцов рассказал о своем переходе из донецкого "Шахтера" в американский "Интер" Майами.
"С главным тренером команды Филом Невиллом мы разговаривали еще в декабре. Они хотели познакомиться, увидеть, какой я человек, поговорить о моей семье, о моих хобби - околофутбольные вопросы. А с президентом клуба Дэвидом Бекхэмом еще не встречался.
С одной стороны, это очень грустно, потому что я провел в "Шахтере" 13 лет. Но рано или поздно это все равно бы закончилось, нужно было бы уйти.
С другой стороны, это новый вызов для меня. Это не просто другая команда и другая страна, а даже другой континент. Этот вызов станет для меня и моей семьи шагом вперед.
Прощание стало трудным моментом для меня и некоторых ребят. Ты этого не понимаешь, но когда этот момент наступает, то нагребает в душе очень сильно. Я держался, потому что знал – если начну плакать, то уже не остановлюсь. С годами я становлюсь более сентиментальным. Это неплохо, если ты можешь проявить свои эмоции", – сказал Кривцов.
Напомним, Кривцов подписал с клубом из MLS контракт по схеме "2+1". То есть, до конца 2024 года с опцией продления еще на год.
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