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Кривцов: С Бекхэмом встречи еще не было, а с тренером разговаривал в декабре

Наши за границей
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Защитник рассказал о ходе переговоров по трансферу

Кривцов: С Бекхэмом встречи еще не было, а с тренером разговаривал в декабре

Фото: InterMiamiCF

Новина українською

Украинский центральный защитник Сергей Кривцов рассказал о своем переходе из донецкого "Шахтера" в американский "Интер" Майами.

"С главным тренером команды Филом Невиллом мы разговаривали еще в декабре. Они хотели познакомиться, увидеть, какой я человек, поговорить о моей семье, о моих хобби - околофутбольные вопросы. А с президентом клуба Дэвидом Бекхэмом еще не встречался.

С одной стороны, это очень грустно, потому что я провел в "Шахтере" 13 лет. Но рано или поздно это все равно бы закончилось, нужно было бы уйти.

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С другой стороны, это новый вызов для меня. Это не просто другая команда и другая страна, а даже другой континент. Этот вызов станет для меня и моей семьи шагом вперед.

Прощание стало трудным моментом для меня и некоторых ребят. Ты этого не понимаешь, но когда этот момент наступает, то нагребает в душе очень сильно. Я держался, потому что знал – если начну плакать, то уже не остановлюсь. С годами я становлюсь более сентиментальным. Это неплохо, если ты можешь проявить свои эмоции", – сказал Кривцов.

Напомним, Кривцов подписал с клубом из MLS контракт по схеме "2+1". То есть, до конца 2024 года с опцией продления еще на год.

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В статье: Сергей Кривцов Интер Майами
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Источник:
Футбол TIME

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