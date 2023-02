Зинченко претендует на звание лучшего игрока месяца в Арсенале

"Арсенал" запустил голосование за звание лучшего футболиста по итогам января. В четверку кандидатов попал украинский защитник Александр Зинченко.

В минувшем месяце 26-летний Александр принял участие во всех матчах лондонской команды. Кроме украинца на награду также претендуют Эдвард Нкетия, Мартин Эдегор и Аарон Ремсдейл.

Проголосовать за Александра можно по этой ссылке.

???? It’s January Player of the Month time ????



???? Nketiah

???? Zinchenko

???? Ramsdale

???? Odegaard



???? Get voting, Gooners ????