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Зинченко претендует на звание лучшего игрока месяца в Арсенале

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Украинец может получить почетную награду

Зинченко претендует на звание лучшего игрока месяца в Арсенале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" запустил голосование за звание лучшего футболиста по итогам января. В четверку кандидатов попал украинский защитник Александр Зинченко.

В минувшем месяце 26-летний Александр принял участие во всех матчах лондонской команды. Кроме украинца на награду также претендуют Эдвард Нкетия, Мартин Эдегор и Аарон Ремсдейл.

"Украинец сыграл в пяти матчах в течении января и оказал влияние в каждом из них, появляясь повсюду, помогая срывать атаки соперников и начинать свои.

За эти пяти поединков он 16 раз отобрал мяч, а точность его передач во время энергичных и страстных действия составила 87%", - так охарактеризовала Зинченко пресс-служба "канониров".

Проголосовать за Александра можно по этой ссылке.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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