Зинченко претендует на звание лучшего игрока месяца в Арсенале
Украинец может получить почетную награду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" запустил голосование за звание лучшего футболиста по итогам января. В четверку кандидатов попал украинский защитник Александр Зинченко.
В минувшем месяце 26-летний Александр принял участие во всех матчах лондонской команды. Кроме украинца на награду также претендуют Эдвард Нкетия, Мартин Эдегор и Аарон Ремсдейл.
"Украинец сыграл в пяти матчах в течении января и оказал влияние в каждом из них, появляясь повсюду, помогая срывать атаки соперников и начинать свои.
За эти пяти поединков он 16 раз отобрал мяч, а точность его передач во время энергичных и страстных действия составила 87%", - так охарактеризовала Зинченко пресс-служба "канониров".
Проголосовать за Александра можно по этой ссылке.
???? It’s January Player of the Month time ????— Arsenal (@Arsenal) February 2, 2023
???? Nketiah
???? Zinchenko
???? Ramsdale
???? Odegaard
???? Get voting, Gooners ????
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