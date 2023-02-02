Зинченко претендует на звание лучшего игрока месяца в Арсенале

"Арсенал" запустил голосование за звание лучшего футболиста по итогам января. В четверку кандидатов попал украинский защитник Александр Зинченко.

В минувшем месяце 26-летний Александр принял участие во всех матчах лондонской команды. Кроме украинца на награду также претендуют Эдвард Нкетия, Мартин Эдегор и Аарон Ремсдейл.

"Украинец сыграл в пяти матчах в течении января и оказал влияние в каждом из них, появляясь повсюду, помогая срывать атаки соперников и начинать свои. За эти пяти поединков он 16 раз отобрал мяч, а точность его передач во время энергичных и страстных действия составила 87%", - так охарактеризовала Зинченко пресс-служба "канониров".

Проголосовать за Александра можно по этой ссылке.