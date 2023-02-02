Малиновский: Отлично попрощался с Гасперини, у нас всегда были хорошие отношения
Руслан говорит, что нормально ушел из Аталанты
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Украинский полузащитник Руслан Малиновский, который этой зимой перебрался из "Аталанты" в "Марсель", рассказал, как он попрощался с с главным тренером итальянской команды Джан Пьеро Гасперини.
"Отлично попрощался с Гасперини, потому что у нас всегда были хорошие отношения, рабочие. У нас с самого начала были нормальные отношения, я поблагодарил его за то, что он всегда был откровенным со мной.
Все тепло попрощались - и Гасперини, и президент клуба, который попросил ему футболку "Марселя" привезти. Все у нас всегда было нормально", — сказал Малиновский.
Напомним, что украинец провел за "Марсель" 5 матчей без результативных действий.
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