Малиновский: Отлично попрощался с Гасперини, у нас всегда были хорошие отношения

Украинский полузащитник Руслан Малиновский, который этой зимой перебрался из "Аталанты" в "Марсель", рассказал, как он попрощался с с главным тренером итальянской команды Джан Пьеро Гасперини.

"Отлично попрощался с Гасперини, потому что у нас всегда были хорошие отношения, рабочие. У нас с самого начала были нормальные отношения, я поблагодарил его за то, что он всегда был откровенным со мной.

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Все тепло попрощались - и Гасперини, и президент клуба, который попросил ему футболку "Марселя" привезти. Все у нас всегда было нормально", — сказал Малиновский.