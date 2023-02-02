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Малиновский: Отлично попрощался с Гасперини, у нас всегда были хорошие отношения

Наши за границей
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Руслан говорит, что нормально ушел из Аталанты

Малиновский: Отлично попрощался с Гасперини, у нас всегда были хорошие отношения

gaspe

Новина українською

Украинский полузащитник Руслан Малиновский, который этой зимой перебрался из "Аталанты" в "Марсель", рассказал, как он попрощался с с главным тренером итальянской команды Джан Пьеро Гасперини.

"Отлично попрощался с Гасперини, потому что у нас всегда были хорошие отношения, рабочие. У нас с самого начала были нормальные отношения, я поблагодарил его за то, что он всегда был откровенным со мной.

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Все тепло попрощались - и Гасперини, и президент клуба, который попросил ему футболку "Марселя" привезти. Все у нас всегда было нормально", — сказал Малиновский.

Напомним, что украинец провел за "Марсель" 5 матчей без результативных действий.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Марсель
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Источник:
Вацко Live

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